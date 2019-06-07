رامز أمير يُعلّق على انتقادات "البرنسيسة بيسة".. وهكذا استفاد من الرياضات القتالية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان المصري رامز أمير، إن ممارسته للرياضات القتالية مثل التايكواندو والباركور، ساعدته كثيرًا في تقديم شخصيته بفيلم "حملة فرعون" موضحًا أنه تعلّم من الخارج كيفية دمج فنيات كل رياضة في شكل واحد.

وأضاف في لقاء خاص مع "فوشيا" خلال حضوره حفل العرض الخاص لفيلم "حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، أنه استفاد كثيرًا من كل المشاركين في الفيلم بداية من المنتج محمد السبكي وحتى أصغر مشارك، مؤكدًا أن كلًا منهم أعطاه معلومة جديدة تُفيده في مشواره الفني.

وأوضح أن الإصابات التي تعرّض لها في الفليم "طبيعية" لأنه من أفلام الحركة التي تمنى أن يُقدّمها، ولها جمهور كبير في مصر.

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وكشف الفنان المصري رامز أمير في فيديو "فوشيا" عن رأيه في الانتقادات التي وُجِّهت للفنانة مي عز الدين بسبب مسلسلها الرمضاني "البرنسيسة بيسة".