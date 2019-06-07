حراس لحماية طفلي جورج وأمل كلوني من تهديدات داعش

متابعة بتجـــــــــرد: تحدث الممثل الأميركي جورج كلوني عن مخاوفه على طفليه التوأم، ايلا وألكسندر، من زوجته المحامية البريطانية من أصول لبنانية أمل علم الدين بسبب تهديدات داعش.
فلم يعد بوسع الزوجين اصطحاب طفليهما إلى الخارج لأن هناك مكافأة مرصودة لمن يقتلهما.
فلا يريد الزوجان أن يصبح طفليهما أهدافًا للعناصر الإرهابية الأمر الذي دفعهما إلى تعيين مجموعة من الحرّاس الشخصيين.
والجدير ذكره أن هؤلاء الحرّاس قد عملوا في أجهزة الخدمة السرية أو المخابرات الأميركية.
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