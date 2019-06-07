نيمار يخضع للتحقيق بتهمة الإغتصاب – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: تفاقمت مشاكل النجم البرازيلي نيمار إذ استدعي الى مركز شرطة ريو دي جانيرو الخميس للاستماع الى إفادته في تحقيق حول ما إذا كان قد انتهك القانون بنشره صورا حميمة لعارضة الأزياء التي تتهمه بالاغتصاب.

ودخل نجم باريس سان جرمان الفرنسي الى مركز الشرطة للدفاع عن نفسه وهو على كرسي متحرك بعد أن تعرض قبلها بليلة الى التواء في كاحله خلال مباراة ودية لمنتخب بلاده ضد قطر استعدادا لكوبا أميركا ما سيحرمه من خوض البطولة القارية.

وبعد خروجه من مركز الشرطة أعرب أغلى لاعب في العالم عن امتنانه للدعم الذي حظي به من مشجعيه، مضيفا أمام حشد كبير من وسائل الاعلام “شعرت بحب كبير”.

أما محاميته مايرا فرنانديش فكشفت “لقد قدمنا إفادتنا من أجل توضيح ما علينا توضيحه لدينا ثقة كاملة بأننا سنثبت براءة موكلي”.