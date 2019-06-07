معايدة خاصة من وائل كفوري إلى راغب علامة – بالصورة

متابعة بتجــــــــرد: هنأ النجم اللبناني وائل كفوري، مواطنه النجم راغب علامة بعيد ميلاده من خلال حسابه على موقع “إنستجرام” الشهير.

ونشر وائل صورة له مع راغب في الفندق بمدينة دبي، حيث يتواجدان لإحياء حفل غنائي مساء اليوم، وبتعليقه عليها كتب عبر خاصية “إنستا ستوري”: “العمر كلو…”.

راغب أعاد من جانبه نشر الصورة وردّ على معايدة وائل حيث كتب: “تسلم يا غالي!!”.

تجدر الإشارة إلى أن عيد ميلاد راغب علامة يصادف اليوم في 7 حزيران/يونيو وقد تلقى سيلًا من التهنئات في هذه المناسبة عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي.