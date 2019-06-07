فنانة شهيرة تضع مكياجها قبل النوم خشية وقوع كارثة!

متابعة بتجــــــــــرد: عندما يشتعل حريق في المنزل فلا تفكر المرأة بأي شيء إلا بالنجاة من الحريق دون أن تهتم بهيئتها أو ثيابها، ولكن بالنسبة إلى المغنية الأمريكية الشهيرة دولي بارتون البالغة من العمر 73 عامًا فالأمر مختلف تماما.

ووفقًا لموقع “يو إس إيه توداي” فإن “دولي” أكدت أنها تذهب إلى الفراش يوميا بكامل مكياجها تحسبًا لأي حالة من حالات الطوارئ التي قد تدفعها إلى الخروج من المنزل أو الفندق لمقابلة رجال الإنقاذ، موضحة أنها ينبغي أن تكون مستعدة لمثل هذه الحالات.

وقالت دولي: “لا يعلم أحد هل سوف تتحطم الحافلة أو أين سأكون في الفندق عندما يشب حريق، لذلك أنا أضع مكياجي في الليل وانظف وجهي في الصباح”.

وأوضح الموقع أنه بسبب خوفها الشديد على تصفيفة شعرها فإنها لا تذهب إلى مدينة الملاهي الخاصة بها “دولي وود” في تينيسي قائلة: “أنا لا أود أن أخسر خصلة من شعري أثناء اللهو في الملاهي الخاصة بي”.

واعترفت “دولي” قبل ذلك بأنها لم تكن تشعر بأنها جميلة عندما كانت في مرحلة الشباب لذلك اتجهت إلى الخضوع لعمليات التجميل.