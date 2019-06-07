بوجه ساخر.. هكذا رد محمد صلاح على متهميه بالغرور

متابعة بتجــــــــــرد: اكتفى لاعب ليفربول الإنجليزي النجم المصري محمد صلاح بتحدي متهميه بالغرور بنشر وجه تعبيري (إيموجي) ساخر عبر خاصية الاستوري بحسابه على “إنستجرام”.

وقام “صلاح” بنشر الوجه التعبيري ساخرًا من تعليق أحد المعلقين على مسألة اتهامه بالغرور، فاستخدمه للسخرية من الجدل الذي أثاره قبل يومين. وجاء في التعليق الذي قام صلاح بالتعليق عليه بواسطة الإيموجي: “محمد صلاح بقى مغرور ومش راضي يقعدني على حجره”.

وكان صلاح نشر قبل يومين عبر حسابه الرسمي على تويتر “تغريدة” انتقد فيها تدخل الإعلام في حياته الخاصة، حيث قال: “اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد دا ملوش علاقة بالحب دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية”، ما أثار جدلا كبيرًا في الأوساط الإعلامية والصحفية في المقام الأول وبين جمهوره، ما بين مؤيد ومعارض لرأي صلاح.