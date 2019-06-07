عمرو سعد يرد على ضعف إيرادات حملة فرعون بهذه الطريقة

متابعة بتجــــــــــــرد: شارك النجم عمرو سعد جمهوره، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستقرام”، بمقطع مصور له داخل إحدى دور العرض السينمائية بين عدد كبير من جمهور فيلمه الجديد حملة فرعون، ليدحض ما تردده بعض الأخبار عن ضعف إيراداته.

وعلق عمرو على المقطع وقال: “شكرا دي الحقيقة وده تعليقي الأول…، فيلم حملة فرعون بيحقق إيرادات عظيمة والحفلات لغاية الخامسة صباحا للإقبال الشديد والحمد لله باشكر كل الناس ومبروك لكل النجوم المتنافسين وأفلامهم المحترمة.. وشكرا لكل نجوم حملة فرعون”.

جدير بالذكر أن فيلم “حملة فرعون”، يشارك في بطولته بجانب عمرو سعد كل من حمدي الميرغني، محمود عبد المغني، روبي، حورية فرغلي، رامز أمير، مايك تايسون وبيج رامي، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وخاض “سعد” الموسم الدرامي الرمضاني بمسلسل “بركة” والذي شارك في بطولته مع هالة صدقي، إسلام جمال، كمال أبو رية، محمد لطفي، عمر زهران، هنادي مهنى، مصطفى درويش، غادة طلعت، أحمد جمال سعيد، فتوح أحمد، أحمد حلاوة، أنعام سالوسة، ورامي غيط، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم.