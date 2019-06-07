خاص – باسكال مشعلاني تحمّلت الخيانة والألم بصمت

أهدت النجمة باسكال مشعلاني جمهورها بمناسبة عيد الفطر السعيد، كليب “اتعذبت كفايا” الذي صورته في تركيا، من انتاج شركة “لايف ستايلز استديوز”.

أطلت باسكال في الكليب بفكرة استوحيت من تحدي العشر سنوات طبقها المخرج زياد خوري على الزواج وكيف تتغير العلاقة بين الزوجين على مرّ السنوات.

تخوض باسكال في الكليب صراعاً كبيراً، من جهة حبّها الكبير لزوجها وكيفية المحافظة عليه وعلى زواجها، ومن جهة أخرى تتحمل الخيانة بصمت ، والألم والإهمال والعذاب على مدار سنوات ما يدفعها بالآخير الى الانتحار.

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وتستمر شركة لايف ستايلز ستوديوز باطلاق كافة انتاجاتها الجديدة بمناسبة العيد حيث اطلقت كليب “عم يسألوا” للفنان الوليد الحلاني، وفي الوقت نفسه تضع اللمسات النهائية على مجموعة من الأعمال لفنانين وربما تكون هديّة باسكال مشعلاني هي الأكبر لجمهور شركة “لايف ستايلز ستوديوز” المبدعة خاصة وأنها فنانة لها مسيرتها وإسمها المهمّين في عالم الفن.

نشير ان “مشعلاني” كانت قد اطلقت أغنيتها المصريّة “اتعذبت كفايا” كأوديو منتصف آذار الفائت وهي من كلمات والحان محمد رفاعي، توزيع موسيقي عادل عايش، تسجيل استديو ملحم ابو شديد، ميكس عادل عايش ماسترنج استديو متروبولس لندن انتاج لايف ستايلز ستوديوز.

ويعتبر هذا التعاون هو الثاني بين “مشعلاني” وشركة لايف ستايلز ستوديوز في غضون أقل من عام بعد أغنية “بخاف أعشقك”.