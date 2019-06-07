خالد القيش.. نجمٌ يُضيء الموسم الدرامي و"دقيقة صمت" كلمة السر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد نهاية الموسم الدرامي، وانتهاء عروض المسلسلات انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي للنجم خالد القيش من شخصيته في مسلسل "دقيقة صمت" كُتب عليها "القاشوش" وهو ما يعني الورقة الرابحة التي تجمع كل ما حولها وتأخذه لأن قوتها تفوق جميع الأوراق.

واستطاع النجم السوري الذي يدخل مرحلة استثنائية بعد أدائه دور "العميد عصام شاهين" في عالم الفن والتمثيل.

ولاقى أداؤه المقنِع، والقوي استحسان الجمهور، والنقاد وحتى زملاءه الفنانين الذين أكّدوا أنه أتقن أداء دوره بشكل ملفت وإبداعي، محلّلين شخصيته وانفعالاته في مواقف مختلفة تختلف معها نظرة عينيه، وحركات يديه وجسده، إضافة إلى أن العديد من المخرجين تحدّثوا عن قوة دوره وأدائه، وأهمية حضوره في أي عمل كنجم لايشقّ له غبار.

وبرغم أن القيش شارك هذا العام بأكثر من عمل منها مسلسل "مسافة أمان" و"بقعة ضوء" غير أن "دقيقة صمت" استطاع أن يُقدّمه بطريقة مختلفة وجديدة وأن يبني له جسرًا مع الجمهور ومع المعنيين بالشأن الفني لافتًا الأنظار إليه بقوة ليصبح حديث الجمهور وصفحات السوشيال ميديا.

وبرغم أن شخصية "العميد عصام" تدور في فلك الشرّ، وتدبير المكائد وتجيير المواقف لصالحه حتى لو ساهم بقتل أو إخفاء كل من يُعاديه أو يشكل خطرًا عليه، لكن أداء القيش دفع الجمهور إلى التعاطف مع شخصيته، والتفاعل مع أدائه والإعلان عن رغبتهم بنجاته وهو ما بدا واضحًا في الحلقة الأخيرة عندما نجا "العميد عصام" وحده بينما تم اعتقال أفراد مجموعته الفاسدة حيث أعرب البعض على صفحات فيسبوك عن فرحتهم بنجاته.

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وبرغم تاريخ وأعمال خالد القيش دراميًا غير أن "دقيقة صمت" سيشكل مفترقًا ملفتًا له، ومنعطفًا في حياته الفنية ليكون "دقيقة صمت" هو الوسيلة التي تنقله إلى أدوار البطولة المطلقة بعدما كسب رهانًا كبيرًا واستطاع أن يكون في المرتبة الأولى بحديث الجمهور والمتابعين متقدمًا على العديد من نجوم اختبروا طويلًا أدوار البطولة، وكانوا البطل الأوحد في أعمالهم. إضافة إلى أنه خطف الأضواء من زملائه أبطال مسلسل "دقيقة صمت" أيضًا.

وبهذا سيُصبح القيش مع حالة جديدة في تجربته الفنية ليكون ما قبل "دقيقة صمت" و"العميد عصام شاهين" ليس كما بعده.

يُشار إلى أن "دقيقة صمت" تأليف سامر رضوان وإخراج شوقي الماجري وإنتاج شركتي "الصبّاح" و"إيبلا".