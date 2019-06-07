إليسا تُعلن موعد عودتها إلى لبنان عبر "تويتر"

أعلنت الفنانة إليسا، الخميس عبر تغريدة لها على "تويتر"، أنها ستعود إلى لبنان بعد 5 أيام، وذلك بعدما سافرت إلى ألمانيا لإكمال علاج يدها.

يذكر أن إليسا تستأنف نشاطاتها الفنية من خلال إحياء حفل غنائي في مهرجان موازين في المغرب 25 حزيران المقبل على مسرح النهضة.

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