حسين الجسمي في عيد الفطر: "قلبي ينبض سعودي وإماراتي"

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""الخليج 365"" من بيروت: إحتفل الفنان حسين الجسمي بعيد الفطر متنقلاً مع فرقته الموسيقية ما بين المنطقة الشرقية بالدمام، والعاصمة الإماراتية أبوظبي. حيث بدأ مع الجمهور السعودي الكبير الذي تجمّع في مركز أرض المعارض في الخبر، متفاعلاً مع أغنياته. وخاطبهم قائلاً: "هذا الحفل يجمع الشعبين، وقلبي ينبض بنبضين سعودي..إماراتي"، مضيفاً: "وصلناكم محبّة.. شوق.. فخر وإحترام،، لا يمكن وصف تأثير محبتكم وتفاعلكم يا أهل الشرقية، أبدعتم وكنتم العلامة الفارقة في الحفل، شكراً أهلنا وأحبابنا في السعودية"..

وكانت الفنان أصالة نصري قد شاركت معه في حفل الدمام بتاريخ 5 يونيو 2019، حيث إلتقيا في صالة ضيافة المسرح، وتبادلا الترحيب والسلام، وتشاركا في التقاط مجموعة من الصور بحضور أهل الصحافة والإعلام.

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ابو ظبي

ومن الدمام، عاد الجسمي مباشرة ً الى العاصمة الإماراتية أبوظبي، ليحتفل مع الجمهور الإماراتي والخليجي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض – أدنيك، في حفل شارك فيه الفنانان بلقيس وعيسى المرزوق.

وتحت "الوسم" الذي حمل عنوان "هلا بالخليج في أبوظبي"، قدم الجسمي حفله الجماهيري مرحباً بالحضور في "عاصمة العز" أبو ظبي_ على حد تعبيره. ثم تنقل بين مجموعة كبيرة من الأغنيات التي تنوعت بألوانها الموسيقية الإماراتية والخليجية والعربية وسط تفاعل الحاضرين من مختلف الجنسيات والأعمار.



هذا ويستعد الجسمي لإحياء مجموعة من الحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة، في مدن متعددة بأرجاء المملكة العربية السعودية، الى جانب حفل ختام مهرجان موازين في المغرب المقرر بتاريخ 29 يونيو 2019 في مدينة الرباط.



