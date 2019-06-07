المعجبين بيوفقوا راسين فى الحلال.. برادلي كوبر Single من أجل جاجا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن بعض معجبى ومحبى ليدى جاجا ونجم هوليوود الشهير برادلى كوبر انتهزوا فرصة انفصال الأخير عن عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك لكى يدعموا ظهور علاقة حب جديدة قوية بين ليدى جاجا وبرادلى كوبر وذلك عبر الـ social mediaحيث تحولت صفحات بعضهم لمنصات للدفاع عن حب النجمين اللذين يظهر دائمًا التناغم بينهما سواء على المسرح خلال مشاركتهما بالاستعراضات الغنائية أو على السجادة الحمراء وكأن الـ"كيميا" الموجودة بينهما تزداد يومًا بعد يوم.
فكانت إحدى التعليقات تؤكد أن جاجا وكوبر هما الآن "سينجل" وارتباطهما خلال الأيام المقبلة مؤكد، فى حين أشار تعليق آخر إلى أن الثنائى سيقيمان أسرة معا وسينجبان الأطفال .
وأشار آخرون عبر "تويتر" إلى أن الثنائى مناسبين جدًا لبدء قصة حب قوية واضحة للعالم، بينما أشارت إحدى المعجبات إلى أن مع نهاية العام ستكون جاجا مرتبطة ببرادلى كوبر .
تعليقات محبي و معجبي ليدي جاجا و كوبر
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