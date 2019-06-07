شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن يداعب صلاح عبد الله.. والأخير يرد: أنت حبيبي يا توتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب الفنان الشاب محمد عبد الرحمن الشهير بـ"توتا"، الفنان الكبير صلاح عبد الله وذلك عبر موقع "السوشيال ميديا"، تويتر، حيث اعتاد الثنائى على تبادل التغريدات الساخرة والكوميدية فيما بينهما، كما هو المعتاد لدى الفنان الكبير صلاح عبد الله.

ونشر محمد عبد الرحمن صورة تجمعه بالفنان الكبير صلاح عبد الله وعلق عليها ساخراً: "مع النجم الكبير الصاعد عبد الله صلاح عبد الله"ـ ليرد عليه الفنان الكبير قائلا: "أنت حبيبي يا أستاذ توتا"

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صلاح عبد الله ومحمد عبد الرحمن

مسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".

أما مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على خلال الحلقات.