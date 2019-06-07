فى تواريخ.. تسلسل علاقة برادلي كوبر وإيرينا شايك حتى لحظة الانفصال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمجرد الكشف عن خبر انفصال نجم هوليوود الشهير برادلي كوبر وعارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، تحول الثنائى لمحط اهتمام الكثير من مرتادى مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بحثًا عن أدق تفاصيل حياتهما، واليوم ننشر تواريخ مهمة فى علاقة الثنائي اللذين أعلنا رسميًا انفصالهما. في مايو 2015 بدء التركيز عليهما إعلاميًا والكشف عن قصة حبهما وذلك وفقًا لموقع PageSix

في يناير 2016 انفصل الثنائي إيرينا شايك وبرادلي كوبر وذلك بعد سلسلة من الخلافات بين إيرينا ووالده برادلي "جلوريا كامبانو".

في مارس 2016 ظهرت إيرينا شايك مع برادلي كوبر لأول مرة على السجادة الحمراء في حفلة " l`Oreal Red Obsession bash " على هامش أسبوع الموضة في باريس

" على هامش أسبوع الموضة في باريس في أبريل 2016 أصبح ظهورهما رسميًا وذلك بعد نشر إيرينا شايك علي صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" صورة تجمعهما في "حمام السباحة"

في يوليو 2016 ظهر الثنائي وهما يعيشان حالة حب ساخنة لفتت انظار الكثيرين

في نوفمبر 2016 أثارت السوبر موديل إيرينا شايك الكثير من الشائعات حول حملها وذلك خلال مشاركتها بعرض أزياء " Victoria's Secret Fashion "

" في ديسمبر 2016 ظهرت إيرينا شايك مرتدية خاتمًا رائعًا من الزمرد، ما أثار شائعات عن خطوبة.

في مارس 2017 استقبل برادلي كوبر وإيرينا شايك مولودتهما الأولي "ليا دو سي".

في فبراير 2019 بدأت الشائعات في الانتشار حول وجود علاقة تجمع ليدي جاجا ببرادلي كوبر، وخاصة بعد أن أعلنت النجمة الشهيرة انفصالها عن خطيبها كريستيان كارينو.

في يونيو 2019 تركت إيرينا شايك منزلها مع كوبر ويعلن الثنائي رسميًا انفصالهما . Advertisements

الثنائي قبل الانفصال

برادلي كوبر وإيرينا شايك

كوبر و الروسية ايرينا شايك

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