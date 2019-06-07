شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة بعد أرقامه القياسية فى "كازابلانكا": اللى جاى أحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم أمير كرارة، عن سعادته لتحقيق فيلمه الجديد "كازابلانكا" إيرادات عالية فى شباك تذاكر أمس الخميس 8 ملايين و51 ألف جنيه وذلك بعدما حقق فى أول أيام عيد الفطر المبارك إيرادات وصلت إلى 6 ملايين و722 ألف جنيه.

وقال أمير كرارة: "العركة شغالة يا رجالة واللى جاى أحلى ألف حمد وشكر ليك يارب"، كما هنأته الفنانة مى كساب على الفيلم قائلة: "مبروك يا أمير تستأهل كل خير وكرم ونجاح".

فيلم "كازابلانكا"، يشارك فى بطولته بجانب أمير كرارة كل من النجوم إياد نصار وعمرو عبد الجليل وغادة عادل ولبلبة ومحمود البزاوى وأحمد داش والنجم التركى خالد أرغنتش، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين، من تأليف هشام هلال، وإنتاج تالنت ميديا برودكشن وسينرجى فيلمز والطاهر ميديا برودكشن، وإخراج بيتر ميمى.

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بوست أمير كرارة