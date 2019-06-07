شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يصور فيديو كليب جديدا بعنوان "بابا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمد رمضان، جمهوره بفيديو له وهو فى طريقه لتصوير فيديو كليب جديد بعنوان "بابا" المقرر طرحه قريبًا. وكتب "رمضان"، على الفيديو الذى نشره عبر حسابه على "إنستجرام"، قائلاً: "في طريقي لتصوير كليب بابا ثقة فى الله نجاح زلزال وبمليون ريختر قريبًا". Advertisements ونجح رمضان فى السباق الرمضانى المنصرم بمسلسله "زلزال" الذى يشاركه فى البطولة الفنانة حلا شيحة وماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين من إنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر.

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