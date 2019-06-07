شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاد عتريس.. تعرف على أبرز أفلام محمود مرسى بالسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الجمعة ذكرى ميلاد الممثل الراحل محمود مرسى، الذى لقب بعتريس السينما المصرية وأيقونة الشر بأشهر الأفلام المصرية، لذلك إحياءً لذكرى يوم ميلاده سنرصد لكم على النحو التالى أهم أدوار الشر للممثل الراحل محمود مرسى:





فيلم شيء من الخوف 1969

بطولة "محمود مرسى، شادية، يحيى شاهين، آمال زايد، صلاح نظمى، محمد توفيق"، قصة ثروت أباظة، سيناريو وحوار، سيناريو صبرى عزت، حوار عبد الرحمن الأبنودى، إخراج حسين كمال، يعتبر هذا الفيلم من أيقونة الستينيات بالسينما المصرية، حيث لعب محمود مرسى دورين في هذا الفيلم دور الجد الذى يسحب حفيده إلى طريق الشر والهلاك، ودور "عتريس" الرجل الظالم الفاشى الذى يجعل أهل بلدة "الدهاشنة" في رعب وخوف بسبب فرضه الضرائب والإتاوات عليهم وقتلهم في بعض الأحيان، ويتخلى عن حبه لفؤادة، ويعتبر فيلم شيء من الخوف فيلم بإسقاط سياسى حيث منع من الطرح في دور العرض السينمائية من قبل الرقابة في ذلك الفترة لأن المسئولين اعتبروا عتريس شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وفؤادة هي مصر.





بطولة "محمود مرسى، عبد الله غيث، كريمة مختار، صلاح منصور، محمود الحدينى"، قصة نجيب محفوظ، إخراج نور الدمرداش، جسد محمود مرسى فى هذا الفيلم دور قائد عسكرى إنجليزى يقبض على مجموعة من الأفراد المصرية أبرياء ولكن بينهم شخص فدائى "عبد الله غيث"، الذى يقوم بعمليات فدائية ومكائد ضد الإنجليز، ويقتلهم جميعًا محمود مرسى فى نهاية الفيلم ليجسد دور شرير جدًا يمثل الفظائع التى قام بها الاحتلال الإنجليزى فى مصر، ثم يقتله أحد الضباط المصريين لما أرتكبه فى حق الأبرياء . فيلم السمان والخريف 1967 فيلم السمان والخريف 1967 بطولة محمود مرسى، نادية لطفى، عبد الله غيث، ليلى شعير، عادل أدهم، قصة نجيب محفوظ، إخراج حسام الدين مصطفى، جسد محمود مرسى شخصية "عيسى الدباغ"، الذى يطمح إلى القوة والسلطة ويصل إليها مستغلاً لها، ويرتكب الرذيلة مع إحدى فتيات الليل، وعندما تصبح حاملاً بطفله يتخلى عنها وينكرها وفعلته . فيلم الباب المفتوح 1963

فيلم الباب المفتوح 1963 بطولة فاتن حمامة، صالح سليم، محمود مرسى، حسن يوسف، شويكار، محمود الحدينى، سهام فتحى، قصة لطيفة الزيات، سيناريو وحوار يوسف عيسى، إخراج هنرى بركات، لعب محمود مرسى شخصية "الدكتور فؤاد" أستاذ بإحدى الجامعات الذى يقوم بكبت وقهر خطيبته "ليلى" ولا يبادلها الحب إنما يتقدم لخطبتها تقليديا، ويولد شعور لديها أنها أسيرة لأنه لا يريدها ان تتحرر وتفعل ما تريده أو ما تؤمن به، حتى تتخلى عنه ليلى وتتزوج من صالح سليم فى النهاية الذى يحبها كثيرًا ويؤمن بمبادئها .

فيلم ثمن الحرية 1967











5 - فيلم ليل وقضبان 1973 : بطولة " محمود مرسى ، سميرة أحمد ، محمود ياسين ، توفيق الدقن ، محمد السبع ، مجدى وهبة " ، قصة نجيب الكيلانى ، إخراج أشرف فهمى ، لعب محمود مرسى شخصية اللواء توفيق عبد الهادى مدير إحدى السجون المصرية ، الذى ينقطع التيار الكهربائى في منزل زوجته فيقوم بإرسال إحدى المسجونين لتصليحه ، وعندما يصلحه السجين ويرى زوجته يقعون في الحب سويأ على الرغم من انها متزوجة ، فيعلم توفيق عبد الهادى بهذه الحكاية ويطلق الكلاب على السجين ويلتهموه ليلقى حتفه . 6 - فيلم أمير الدهاء 1964 : بطولة كلاً من " فريد شوقى ، نعيمة عاكف ، محمود مرسى ، شويكار " ، تأليف يوسف عيسى ، إخراج هنرى بركات ، لعب محمود مرسى دور " بدران " الذى يقوم بالأفتراء على " حسن الهلالى " ، ويلفق له تهمة حتى يسجن لأكثر من 25 عامأ ويعذبه داخل السجن . Advertisements 7 - فيلم أنا الهارب 1962 : بطولة " فريد شوقى ، محمود مرسى ، محمد رضا ، زهرة العلا ، يوسف شعبان ، صلاح منصور " ، قصة وإخراج نيازى مصطفى ، لعب محمود مرسى شخصية إحدى المسجونين المجرمين الذي يحاول الهرب فراراً من عقاب الشرطة .



















5 - فيلم ليل وقضبان 1973 :

بطولة " محمود مرسى ، سميرة أحمد ، محمود ياسين ، توفيق الدقن ، محمد السبع ، مجدى وهبة " ، قصة نجيب الكيلانى ، إخراج أشرف فهمى ، لعب محمود مرسى شخصية اللواء توفيق عبد الهادى مدير إحدى السجون المصرية ، الذى ينقطع التيار الكهربائى في منزل زوجته فيقوم بإرسال إحدى المسجونين لتصليحه ، وعندما يصلحه السجين ويرى زوجته يقعون في الحب سويأ على الرغم من انها متزوجة ، فيعلم توفيق عبد الهادى بهذه الحكاية ويطلق الكلاب على السجين ويلتهموه ليلقى حتفه .

6 - فيلم أمير الدهاء 1964 :

بطولة كلاً من " فريد شوقى ، نعيمة عاكف ، محمود مرسى ، شويكار " ، تأليف يوسف عيسى ، إخراج هنرى بركات ، لعب محمود مرسى دور " بدران " الذى يقوم بالأفتراء على " حسن الهلالى " ، ويلفق له تهمة حتى يسجن لأكثر من 25 عامأ ويعذبه داخل السجن .

7 - فيلم أنا الهارب 1962 :

بطولة " فريد شوقى ، محمود مرسى ، محمد رضا ، زهرة العلا ، يوسف شعبان ، صلاح منصور " ، قصة وإخراج نيازى مصطفى ، لعب محمود مرسى شخصية إحدى المسجونين المجرمين الذي يحاول الهرب فراراً من عقاب الشرطة .