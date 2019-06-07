شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. 10 صور من حفل حسين الجسمى مع أصالة بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم الإماراتى حسين الجسمى حفلاً غنائيًا كبيرًا وذلك بمناسبة عيد الفطر، بمشاركة النجمة أصالة، حيث حضر الحفل عدد كبير من الجمهور.

ونشر حسين الجسمى عبر حسابه على إنستجرام مجموعة من الصور أثناء إحيائه الحفل، وعلق عليها قائلاً: "جمعتنا عاصمة العز أبو ظبى مع أروع جمهور خليجى وعربى وعشنا لحظات الفرح فى دار زايد هلا بالخليج".

وكان الجسمى قد حرص على تهنئة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، بمناسبة زفاف أبنائه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وأبناء الشيخ محمد بن راشد الذين تحتفل دبى ودولة الإمارات بزفافهم اليوم، هم: الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى ورئيس المجلس التنفيذى لإمارة دبى، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبى ونائب رئيس المجلس التنفيذى، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية ورئيس مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة.



حسين الجسمى فى حفل أبو ظبى



حسين الجسمى فى حفل أبو ظبى

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حسين الجسمى فى حفل أبو ظبى



حسين الجسمى فى حفل أبو ظبى



حسين الجسمى فى حفل أبو ظبى



حسين الجسمى فى حفل أبو ظبى



حسين الجسمى فى حفل أبو ظبى



حسين الجسمى فى حفل أبو ظبى



حسين الجسمى فى حفل أبو ظبى