شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طلاقه رسميًا.. هل يتزوج وائل كفورى ونوال الزغبى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المذيعة ريما نجيم، الجمعة، خلال برنامجها الذى تقدمه عبر أثير صوت الغد، طلاق النجم اللبنانى بعد سنوات من الخلافات بينهما، الأمر الذى أعاد للأذهان تصريحات مواطنته نوال الزغبى فى إحدى المجلات وقالت فيها إنه إذا طلبها وائل كفورى للزواج فهى مستعدة. ريما نجيم لم تكتف بإعلان خبر انفصال وائل كفورى، بل ردت على الهجوم التى نالته نوال الزغبى بعد تصريحاتها حول الزواج من النجم اللبنانى، وقالت: "قامت القيامة ولم تقعد، نوال منفصلة وممكن تقول اللى بدها إياه، وأنا أريد أن أعلن أن وائل كفورى رجل مطلق رسميًا".

المطرب اللبنانى وائل كفورى تجاهل خبر انفصاله عن زوجته، إذ نشر صورة جديدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وظهر بتلك الصورة وهو فى إمارة دبى، داخل حمام السباحة، قبل حفله هناك، وعلق على الصورة قائلاً: "قبلاتى لكل عشاقى وأتمنى لكم صيفًا سعيدًا".

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يذكر أن كفورى وطليقته لديهما طفلتان: الأولى ميشيل وولدت عام 2011، والثانية ميلانا، وولدت فى العام 2016، وفى آخر ظهور له رفض الإفصاح عن حقيقة أمر انفصاله من عدمه، مُعتبرًا أنّ هذا الأمر يخصّه وحده فقط، وأكّد أنّه يعتبر الزّواج مؤسسةً فاشلةً، وأنّ أجمل ما فى الزّواج هم الأولاد.