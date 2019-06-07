شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بدون سابق إعلان مادونا تطلق كليبها الجديد "Dark Ballet" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النجمة العالمية مادونا كليبها الجديد "Dark Ballet" وذلك عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، وقد حمل العمل الطابع الدينى بشكل واضح .
وقد أشار موقع "جاست جيرد" إلى أن "Dark Ballet" هى آخر أغنية سينجل من ألبوم "Madame X" لأيقونة البوب الشهيرة مادونا ذات الـ60 والتى أعلنت أنها ستطلقه رسميًا فى 14 يونيو المقبل الذى ينتظره محبو مادونا من شتى أنحاء العالم بحماس شديد .
يذكر أن مادونا أطلقت مؤخرًا عددًا من الأغانى السينجل وهم "Medellín" و"I Rise" و"Crave" و"Future"، ثم تفاجئ عشاقها بإطلاقها كليب .
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