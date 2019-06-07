بالفيديو| عمرو سعد وسط الجمهور للاطمئنان على "حملة فرعون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان عمرو سعد على التواجد بين جمهوره للاطمئنان على فيلمه "حملة فرعون"، ومشاهدته وسط الجمهور في إحدى السينمات.

وشهدت السينما زحامًا شديدًا، إذ التف الجمهور حول سعد لالتقاط الصور التذكارية معه.

Advertisements

ونشر "سعد" فيديو عبر حسابه على موقع "انستجرام" معلقًا: "ده الجمهور علي الأرض وفي دور العرض ودي الحقيقة.. والحمد لله وشكرًا كل الناس اللي منتظرة تحضر حملة فرعون لغاية حفلة ٥ صباحًا.. واللي اتعملت نظرًا للإقبال الجماهيري الكبير.. وشكرًا كل النجوم المتنافسين والرائعين وأفلامهم المحترمة وشكرا لكل نجوم حملة فرعون ".

فيلم "حملة فرعون" بطولة عمرو سعد وروبي ومحمود عبدالمغني وحمدي الميرغني ومحمد لطفي ورامز أمير، وبمشاركة الملاكم العالمي مايك تايسون، إخراج رؤوف عبدالعزيز، ومن إنتاج محمد السبكي.