أحمد صلاح حسني: "تشرفت بتجربة الممر.. ويكفي أنه إخراج الأسطورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعرب الفنان أحمد صلاح حسني، عن سعادته بمشاركته في فيلم "الممر" مع الفنان أحمد عز، والذي ينافس من خلاله في سباق أفلام عيد الفطر.

وكتب "صلاح" عبر حسابه على "تويتر": "تشرفت بالعمل في الممر، تشرفت بأن أكون ركن من أركان هذا العمل الكبير، كفاية إنه إخراج الأسطوره شريف عرفة، من يقف أمام الأستاذ يقف أمام اَي مخرج في العالم، الحمد الله لنجاح الفيلم والحمد لله علي رد فعل الناس وسعادتهم بهذا العمل الكبير الذي خُلق لكي يعيش لينا وللأجيال القادمة".

"الممر" قصة وإخراج شريف عرفة، شارك في كتابة الحوار أمير طعيمة، بطولة أحمد عز، إياد نصار، أحمد صلاح حسني، أحمد رزق، محمد فراج، محمد جمعة، محمد الشرنوبي، أسماء أبو اليزيد، أمير صلاح الدين، محمود حافظ، إلى جانب ظهور عدد من ضيوف الشرف، منهم: هند صبري وشريف منير، إنتاج هشام عبدالخالق.