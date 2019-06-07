محمد رمضان في طريقه لتصوير "بابا": "زلزال بمليون ريختر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان محمد رمضان، استعداده اليوم الجمعة، لتصوير كليب أغنيته الجديدة "بابا".

ونشر"رمضان" فيديو من داخل سيارته وهو يغني عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقًا: "في طريقي لتصوير كليب بابا، ثقة في الله نجاح، زلزال وبمليون ريختر".

يُذكر أن محمد رمضان شارك في سباق دراما رمضان المنقضي بمسلسل "زلزال" إخراج إبراهيم فخر، بطولة حلا شيحة.