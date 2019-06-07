محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
أعلن الفنان محمد رمضان، استعداده اليوم الجمعة، لتصوير كليب أغنيته الجديدة "بابا".
ونشر"رمضان" فيديو من داخل سيارته وهو يغني عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقًا: "في طريقي لتصوير كليب بابا، ثقة في الله نجاح، زلزال وبمليون ريختر".
يُذكر أن محمد رمضان شارك في سباق دراما رمضان المنقضي بمسلسل "زلزال" إخراج إبراهيم فخر، بطولة حلا شيحة.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان في طريقه لتصوير "بابا": "زلزال بمليون ريختر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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