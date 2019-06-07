لليوم الثاني.. "كازابلانكا" يحطم الرقم القياسي لأعلى إيراد يومي في السينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

استطاع فيلم "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، أن يحصد أعلى إيرادات في ثاني أيام عيد الفطر، إذ حقق الفيلم 8 ملايين و51 ألفًا و678 جنيهًا.

وكان الفيلم احتل صدارة قائمة إيرادات شباك التذاكر منذ طرحه، وكسر إيراده أول أمس الأربعاء، أول أيام عيد الفطر أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية بعد تحقيقه 6 ملايين و721 ألفًا و308 جنيهات، ليحقق في ثاني يوم نجاحًا جديدًا متفوقًا على نفسه.

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وكان فيلم "حرب كرموز" للفنان أمير كرارة والذي عُرض في موسم عيد الفطر 2018، حقق إيرادات قدرها 6 ملايين و245 ألف جنيه، بينما حقق فيلم "الخلية" للمخرج طارق العريان إيرادات نحو 6 ملايين 188 ألفًا و941 جنيهًا، والذي عرض في عيد الأضحى سنة 2017.

وتدور أحداث فيلم "كازابلانكا" حول ثلاثة أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم (هجامين البحر)، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد الأصدقاء يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصي ويهرب على المغرب.

"كازابلانكا" تأليف هشام هلال، إخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، إياد نصار، عمرو عبدالجليل، غادة عادل، أحمد داش.