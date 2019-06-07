جورج وسوف لـ"حلف القمر": كنت أهرب من أهلي لألعب بالمقبرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أطل المطرب جورج وسوف، على جمهوره من خلال برنامج "حلف القمر"، الذي تقدمه الإعلامية رابعة الزيّات، وتم عرض الجزء الأول من الحوار أول أمس الأربعاء، على أن يتم عرض الجزء الثاني في التاسعة من مساء اليوم الجمعة.

ونعرض فيما يلي أهم ما قاله جورج وسوف في الحلقة..

- أنا أبو وديع الإنسان الطيب العادي، متلي متل أي بني آدم.

- تركت المدرسة باكرا، لكن تعلمتُ الكثير من مدرسة الحياة.

- تعلمت من صديقي حاتم النابلسي الذي سميت إبني على اسمه الرجولة واحترام الناس.

- لست حقودا، الله جعلني أسامح وأنسى.

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- سوريا بخير وستظل، لأنها أرض الأنبياء.

- كنت أهرب من بيت أهلي، وأروح أنام وألعب بالمقابر.

- كنت صغيرا عندما التقيتُ بالشحرورة صباح، وقلت لها: "إنتي زي القمر".

- المرأة الأهم بالنسبة إليّ هي المرأة المستورة.

- لا أحبّ الظلم على أنواعه.

- أحبُّ صوتي، وعندما أسمع أرشيفي أقول: "الله".