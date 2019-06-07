تعرف على إيراد "حملة فرعون" في ثاني أيام عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ينافس فيلم "حملة فرعون" للفنان عمرو سعد والفنانة روبي، على إيرادات شباك التذاكر في موسم عيد الفطر المبارك، مع 4 أفلام أخرى، هي: "الممر"، "كازابلانكا"، "سبع البرُمبة" و"محمد حسين".

وحقق الفيلم في ثاني أيام عيد الفطر أمس الخميس 6 يونيو، إيراد بلغ 3 ملايين و187 ألفًا و329 جنيهًا.

"حملة فرعون" تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.