إدوارد مداعبًا هالة فاخر: "زهقتني من اسمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: حرص الفنان إدوارد علي مداعبة الفنانة هالة فاخر عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر". وكتب إدوارد عبر حسابه على "تويتر": "هالة فاخر، زهقتني من اسمي"، وظهرت هالة وهي تنادي إدوارد قائلة "يا دودو". وكان إدواردشارك في دراما رمضان الماضي بـ 3 مسلسلات "ولد الغلابة" و"حكايتي" و"علامة استفهام".



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