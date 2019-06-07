مدير مسرح الشباب يفتتح "بيت الأشباح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

افتتح المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح، العرض المسرحي الجديد "بيت الأشباح" في السابعة مساء أمس ثاني أيام عيد الفطر الخميس ٦ يونيو على المسرح العائم الصغير بالمنيل.

وقال المخرج عادل حسان مدير مسرح الشباب إن عرض "بيت الأشباح" تأليف وإخراج محمود جمال حديني، في أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة، وبطولة 30 شاب من خريجي الدفعة الأولى لورشة مسرح الشباب "ابدأ حلمك"، ديكور هبة الكومي، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف، مخرج منفذ عبدالخالق جمال.

ومن المقرر أن يستمر تقديم العرض لمدة شهر للجمهور على المسرح العائم الصغير بالمنيل، الذي أعيد تشغيله وافتتاحه قبل شهرين بعد تطويره، ضمن خطة مسرح الشباب للدفع بطاقات جديدة للمشهد المسرحي المصري.

يُذكر أن المسرح مزود بأماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وشاشات لنقل الترجمة الفورية بلغة الاشارة.