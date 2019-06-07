أثناء حفلها الغنائي في الدمام .. شاهد: أصالة تسأل جمهورها عن كيفية تحضير القهوة السعودية

أحيت الفنانة السورية “أصالة” حفلتها الغنائية على مسرح في الدمام، بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث سألت أصالة جمهور الدمام عن كيفية تحضير “القهوة السعودية”.

وأظهر المقطع الفنانة أصالة وهي تسأل الجمهور الذي حضر الحفل، قائلة لهم “أكلتوا كعك اليوم، كان فطور رائع طبعاً، نسكافية خيالية ولها طعم آخر صحيح والا لأ .. أكيد أه طبعا.

وتابعت: يعني قول الحقيقة عادي .. حلو الكعك في الصباح مع نسكافية، وبعده على طول قهوة.

وواصلت أصالة حديثها مع الجمهور : “قال “تركي كافية” معقول أنا أفكر أن هذه القهوة قهوتنا، بعدين قهوة سعودي بقى، وعلى سيرة القهوة السعودي شربت المرة الماضية في الدمام أطيب قهوة في حياتي، وكانوا واضعين فيها شيء عندما يقوموا بصبها حتى تُصفى القهوة منها وكانت طيبة كثيراً .. عملكم كل شيء بحبه، وقت أن تعزموني اعملوه.