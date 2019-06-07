شاهد: رجاء الجداوي تفجر مفاجأة عن علاقتها هيّ وخالتها الراقصة تحية كاريوكا بالسعودية.. وتكشف عن...

كشفت الممثلة المصرية رجاء الجداوي عن أن جذورها تعود إلى مدينة ينبع البحر غرب المملكة، بينما يعود أصل خالتها الراقصة تحية كاريوكا من والدها مباشرة إلى مدينة عنيزة في منطقة القصيم.

وقالت الجداوي، خلال استضافتها في برنامج “مجموعة إنسان” على قناة “mbc”، إن الاسم الحقيقي لها هو “نجاة علي حسن الجداوي”، غير أن اسمها تغير حينما دخلت إلى المدرسة؛ حيث أصبحت تنادى فيها باسم “رجاء”، نافية اكتسابها لاسمها الحالي من الوسط الفني.

وأوضحت أن جدها الثاني ذهب من مدينة ينبع البحر غرب المملكة إلى مصر، لافتة إلى أن لديها علاقة اجتماعية واسعة داخل المملكة وفي دولة الإمارات.

وأضافت أن والد خالتها الراقصة تحية كاريوكا من أبناء مدينة عنيزة، واسمه محمد علي النيداني كريم، واسم خالتها الحقيقي “بدوية”، لكنها حينما دخلت الوسط الفني اختارت بأن تسمى “تحية كريم”، وأطلق عليها لاحقاً اسم تحية كاريوكا بعد أدائها لرقصة “الكاريوكا”.