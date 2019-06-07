أحيا الفنان السعودي جابر الكاسر حفلاً فنياً في مدينة الطائف، وذلك ضمن احتفالات عيد الفطر المبارك التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه. وتفاعل الجمهور السعودي المعروف بعشقه للفن مع الفنان الكاسر، حيث قدم مجموعة مميزة من الأغاني منها (يزيد الشوق, ارفع الصـوت، أحبك حب يامجنون ).

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كانت هذه تفاصيل خبر ارفع الصوت خل الطبل يحيينا نطرب النفس مرة والعمر فاني.. شاهد: “الكاسر” يحيي حفلا غنائيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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