شاهد.. محمد عبده و”أنغام” و”الجسمي” وخالد عبدالرحمن يتألقون في حفلات العيد بالمملكة

شهدت عدة مدن سعودية، اليوم الخميس، مجموعة من الحفلات الغنائية التي أحياها عددًا من النجوم والفنانين العرب، والتي تأتي برعاية الهيئة العامة للترفيه. وتألق الفنان محمد عبده في الرياض بأغنية “أنا وخلّي كل دارٍ وطنا.. عيني وقلبي كلها له هديه”، كما أحيت الفنانة أنغام حفلات الرياض بـ”وين تروح ما يمديك لو ترقى السما باجيك”.

وفي الأحساء، أطرب الفنان حسين الجسمي، الحضور برائعة “سلمان الشهامة” من كلمات الأمير عبدالرحمن بن مساعد، كما شاركت الفنانة نوال الزغبي في حفلات الأحساء بأغنيتها “كده باي” من الألبوم الأخير. وفي الطائف، أحيا الفنان خالد عبد الرحمن حفلاتها برائعته “يا عذابي.. كيف أنا بقوى عذابك .. لا صار في بعدك عذاب وفي قربك عذاب”. وحظيت الحفلات بحضور جماهيري لافت؛ حيث تفاعل المشاركون وتعالت صيحاتهم وهتافاتهم مع النجوم الذين أحيوا حفلات العيد في المملكة.