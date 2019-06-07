بالفيديو: أحلام تقود السيارة لأول مرة في السعودية.. وتصف شعورها بالحدث

وثقت الفنانة الإماراتية، أحلام الشامسي، في مقطع فيديو نشرته على حسابها في “إنستقرام”، قياداتها للسيارة لأول مرة في المملكة.

وعبَّرت “أحلام” عن سعادتها بقيادة السيارة في شوارع مدينة جدة، أثناء حوار مع شخص بجانبها، وعلقت قائلةً: “جدة الخير.. عروس البحر الأحمر”.

وتستعد “أحلام” لإحياء حفلة غنائية في جدة بعد غدٍ السبت في الصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية.