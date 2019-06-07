بالصور.. " بيت الأشباح" كامل العدد على العائم

افتتح المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح، العرض المسرحي الجديد "بيت الأشباح" وسط إقبال جماهيرى كبير في السابعة مساء أمس ثانى أيام العيد، وذلك على المسرح العائم الصغير بالمنيل، و الذي رفع لافتة كامل العدد في أول ليالي العرض .

وقال المخرج عادل حسان مدير مسرح الشباب أن عرض

"بيت الأشباح " تأليف وإخراج محمود جمال حديني ، في أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة ، وبطولة 30 شاب من خريجي الدفعة الاولي لورشة مسرح الشباب " ابدأ حلمك " ، ديكور هبة الكومى، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقىرفيق يوسف، مخرج منفذ عبدالخالق جمال.

ومن المقرر ان يستمر تقديم العرض لمدة شهر للجمهور علي المسرح العائم الصغير بالمنيل الذي اعيد تشغيله وافتتاحه قبل شهرين بعد تطويره بحضور الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، ضمن خطة مسرح الشباب للدفع بطاقات جديدة للمشهد المسرحي المصري.

يذكر ان المسرح مزود بأماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة و شاشات لنقل الترجمة الفورية بلغة الاشارة ، تم تنفيذها بدعم ورعاية مؤسسة اسمعونا .

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