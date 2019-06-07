السبت.. القومي لثقافة الطفل ينظم احتفالية "العيد فرحة"

ينظم المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، احتفالا بمناسبة عيد الفطر المبارك تحت شعار "العيد فرحة"، وذلك رابع أيام العيد السبت المقبل بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب.
ومن المقرر أن يبدأ الاحتفال في تمام الساعة الرابعة مساء، ويتضمن مجموعة متنوعة من ورش الفنون التشكيلية، ومجموعة من الأغاني والمسابقات.
وفي الخامسة يقدم الساحر نبيل بركات ألعابه السحرية المبهرة، يليه عرض
وفي السادسة يقدم الفنان ناصر عبد التواب عرض الأراجوز بمشاركة الفنان أحمد جابر، وتقدم فرقة الأطفال ذوي القدرات الخاصة عروضها في السادسة والنصف.
وفي السابعة مساء يختتم فريق أطفال مسرح الحديقة الثقافية عروضه الاستعراضية على المسرح الكبير.
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