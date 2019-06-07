هيفاء وهبي توضح: لا أعاني من أي مرض في الكبد

ما أن كشفت الفنانة هيفاء وهبي عن مرضها حتى سرت شائعات أنّ الفنانة تعاني من مرضٍ خطير في الكبد.

مقربون من هيفاء سارعوا إلى نفي الخبر، وأكّدوا أنّ الأمر عارٍ عن الصحّة، وأنّ هيفاء لا تعاني من أي مرضٍ خطير، بل من وعكة صحيّة فحسب.

وكانت هيفاء الغائبة عن الاضواء منذ مدة، قد كتبت أنّها تعاني وضعاً صحياً دقيقاً منذ شهر، وطلبت من محبيها الدعاء لها.

وقد كتبت هيفاء عبر حسابها الخاص على تويتر:

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‏‎"عيد مبارك ، ينعاد على الجميع. أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر ...خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريباً. الحمدلله على كل شيء".

وكان آخر ظهور لهيفاء في مسلسل الواد سيد الشحات مع الفنان احمد فهمي، حيث ظهرت كضيفة شرف.

يذكر أن هيفاء التي تغيب عن أعياد عيد الفطر، كانت قد غابت عن الماراثون الدرامي، باستثناء ظهورها كضيفة شرف، رغبة منها في الراحة بعد اربع سنوات خاضت خلالها المنافسة.