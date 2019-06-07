سيرين عبد النور: قد نكون سوياً أنا وتيم حسن في الجزء الرابع من الهيبة

حلّت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور ضيفة على برنامج “اقتضى التوضيح” للاعلامية فاطمة داوود والذي يبثّ عبر اذاعة “بلاي اف ام” للحديث عن دورها كإعلامية بمسلسل الهيبة الحصاد حيث حملت اسم “نور رحمة” . “نور” تربطها علاقة مصلحة وثيقة مع رجل الأعمال ثروت، تتحوّل الى انسانة جامحة الطموح لتحقيق كل أحلامها على حسابه فعتيش بشقة فخمة وترتدي افخر الماركات العالمية، وتصبح أكثر الاعلاميات شهرة الى ان يقودها التقدر لتتعرّف على جارها “فادي” او جبل شيخ الجبل بعدما وضع في ظروف قاهرة اجبرته على النزول للمدينة متابعاً دقة الوضع الصحي لابن عمّه.

عبد النور لمست النجاح الكاسح بعد طرح فيديو كليب “ازمة ثقة” قبل الانطلاق بالسباق الرمضاني وقالت: “لم أتوقع هذا الكمّ الهائل من التفاعل على الكليب الذي شاهدته بدهشة عبر الارقام المتصاعدة في منصات التواصل والرسائل على هاتفي لدرجة تعذر علي الرد عليها جميعاً. وسأكشف سراً حين راهنني المخرج سامر البرقاوي على جمالية الكليب فسألني عن اجمل كليب صورته سابقاً فقلت له “بحبك يا مهذب” ليردّ بأن ازمة ثقة سيكون الأجمل على الإطلاق”.

هل توافق سيرين بأن الجزء الثالث أقوى من الثاني، اجابت: “سلسلة الهيبة قوية بدءاً من الجزء الأول وحتى اليوم والا لما انتج مراراً لولا أنه جماهيرية وقبلة عيون المحطات الفضائية. لذا اوجه تحية لكل الممثلين بالجزئين الأول والثاني. اما الهيبة الحصاد فهو قصة مختلفة لدرجة ان كان يمكن تسميته باسم آخر”.

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تكشف سيرين انها عاشت قلقاً من خوض تجربة الهيبة الحصاد لأسباب عديدة منها المقارنات كونها تحبّ المنافسة لا المقارنة لذا ترددّت بين “النعم” واللا” الى ان قرات القصة واغرمت بها تماماً كما يعيش الجمهور حالياً مع رومانسية نور وجبل”.

تتحدّث سيرين عن “نور رحمة ” بثقة كبيرة فهذا الكاراتير قد تلعبه أية ممثلة اذا كتب جيداً ولم تشعر مطلقاً بالخوف او الصدمة أثناء قراءة النصّ لان الممثل يعيش رحلة بحث دائمة عن الشخصيات المختلفة عمّا قدمه سابقاً، فقد تلعب دور “المتسولة” المغاير لطريقة حياتها، معتبرة ان الانتقادات فقط للتأثير السلبي عليها بينما الحقيقة واضحة وضوح الشمس.

تبدي عبد النور اعجابها بالسيدة منى واصف التي تعلّمت منها الصدق واحترام المهنة، فهي تعيش حالة خاصة قبل التصوير لدرجة تمتنع عن الأكل والشرب تركيزاً على الدور كاملاً. وقد حدث موقف بينهما اثناء تصوير احد المشاهد حيث انسجمت واصف وفلتت منها العصا بضربة على رجل سيرين دون انتباه منها طبعاً.

وعن تكرار الثنائية بينها وبين تيم حسن لما تمتعا به من كامستري عالية قالت: “قد تتواجد الثنائية بعمل جديد حسب النصّ المطروح، ليس هناك شيء بالمطلق، وتجديد التعاون مع شركة الصباح قد يكون بعمل جديد او بجزء رابع للهيبة. كل الأفكار قيد الدرس”.

لا تحبّ سيرين عبد النور الخوض بموضوع التفاضل بين الممثل السوري واللبناني لأنه حسب رأيها “نحن شركاء في النجاح وهذا الموضوع لا يثار بهذه الطريقة واستغرب جداً ان بعض الممثلين يتحدثون بالأمر او يثيرونه بأجوبتهم الغريبة والعجيبة” وان كانت شاهدت مقابلة الممثلة السورية سلافة معمار ببرنامج “مجوعة انسان “مع علي العلياني حيث تناولت الخلاف بالتصريحات اعتبرت سيرين عبد النور ان الخلاف بات منتهي الصلاحية. واضافت : “احترم كل الناس كما اتمنى من الآخر ان يحترمني”.

تبدو سيرين عبد النور مسالمة في الوسط الفني لكن ثمة أشخاص ينتقدون ذلك ويعتبرونه مبالغة فردت: “المشكلة ليست ان كانوا يصدقون ام لا، انما الذين يحبونني يعرفون شخصيتي جيداً اما اللذي يكرهونني لن يصدقوا وسيقولون خبيثة او مدّعية المحبة ولن يغيروا رأيهم حتى لو اشعلت اصابعي العشرة لهم.