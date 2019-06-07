رسمياً: طلاق وائل كفوري من زوجته أنجيلا بشارة

أعلنت الإعلامية ريما نجيم، طلاق الفنان وائل كفوري من زوجته أنجيلا بشارة، بعد زواج استمرّ سبع سنوات وأثمر عن طفلتين.

ريما قالت إنّها احترمت أنّ وائل تزوّج ولم يخبر أحداً، وأنّه حرّ بأن يخوض تجربة الطلاق دون أن يخبر أحداً أيضاً.

وقالت ريما إنّ وائل مطلق منذ فترة، وعلى الأوراق الرسميّة أيضاً، وأنّه وافق على أن تعلن هي خبر طلاقه.

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كما قالت ريما إنّ وائل اتّخذ قرار إعلان طلاقه، بعد موجة الهجوم التي تعرّض لها بسبب ظهوره مع الإعلامية وفاء الكيلاني، ورفضه الكشف عن حقيقة طلاقه.

يذكر أنّ وائل فاجىء الجميع بخبر زواجه، الذي لم تعرف به الصحافة إلا بعد ولادة ابنته الأولى ميشال، كما حرص على إخفاء طلاقه بسبب حرصه الشديد على إبعاد حياته العائلية عن الأضواء.