إليسا تفاجئ جمهورها بموعد عودتها إلى لبنان بعد خضوعها للعلاج بالمانيا

كتب امير فتحي في الجمعة 7 يونيو 2019 03:59 مساءً - فاجأت الفنانة إليسا متابعيها، وأعلنت عن تخطيها مراحل العلاج التي خضعت لها في ألمانيا وكذلك حددت موعد عودتها إلى لبنان.

وأكدت إليسا أن 5 أيام فقط تفصلها عن العودة إلى لبنان بعد رحلتها العلاجية في ألمانيا، حيث كتبت عبر حسابها على “تويتر” أمس الخميس: “5 أيام فقط وأعود إلى منزلي، صباح الخير”.

وكانت رحلة إليسا العلاجية في ألمانيا شابها الكثير من اللغط والشائعات التي نفتها وكانت تتردد حول إجرائها عملية جراحية للتعافي من مضاعفات مرض سرطان الثدي، وأوضحت اليسا أنها مجرد علاج ليدها، حيث كانت قالت في تغريدة حينها: “أنا بخير. لا أجري عملية جراحية، إنما مجرد علاج عادي ليدي بسبب مضاعفات العمليات. لا داعي للقلق ولا للأخبار الخاطئة. بحبكن”.