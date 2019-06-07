أصالة عن أنغام: كانت بمثابة أختي

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""الخليج 365"" من القاهرة: علقت الفنانة أصالة على زواج الفنانة أنغام من الموزّع أحمد ابراهيم، مؤكدة على أن هذا التصرف جعلها تسقط من نظرها. وذلك خلال حوارها برفقة زوجها المخرج طارق العريان في برنامج "توأم روحي" الذي انطلق عرضه مؤخراً على إحدى القنوات المشفرة.

وأضافت أنها لم تصدق خبر زواج أنغام من "ابراهيم" وكانت تقول أن هذا الأمر غير صحيح وأن أنغام يستحيل أن تقع في هذا الخطأ الكبير. لكنها حين تأكدت من صحة الخبر سقط احترامها لها لأنها لا تجد أي مبرر لتصرفاتها الصادمة التي تسببت بخراب بيت ياسمين عيسي ابنة الأخت الوحيدة لزوجها طارق العريان. إلا أنها استدركت قائلة أنها إذا التقت أنغام لن تسلِّم عليها لأنها لا يمكن أن تصادق "خرابات البيوت"، وهذه قاعدة عامة تعتمدها في حياتها، ولا ترتكز فقط على قرابة ياسمين لزوجها.

وفيما لفتت إلى أنها كانت تعتبرها بمثابة الأخت لها، أشارت إلى أنها لا تعرف ما اذا كان أبناؤهما يتواصلون دون علمهما. مشيرةً إلى أنها تحب إبن أنغام الصغير "بودي" وتعشقه بمسافة تقترب من حبها لأولادها.

وفيما قدمت أصالة أغنية أنغام الشهيرة "سيدي وصالك" بناءً على طلب الإعلامي نيشان، قال المخرج طارق العريان أن أحمد ابراهيم أخفى في البداية خبر زواجه من أنغام، مؤكداً على أن علاقته فيها تقتصر على العمل، لكنه سرعان ما بدأ يمهد للحديث عن ارتباطهما.