شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر يداعب محمد صلاح على "إنستجرام" والأخير يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافر الفنان مصطفى خاطر، إلى "سيشل" للحصول على إجازة وراحة من تصوير مسلسل "طلقة حظ" الذى عرض فى شهر رمضان، حيث نشر عبر حسابه على "إنستجرام"، مجموعة من الصور أثناء تواجده على شواطئ سيشل.

وفى صورة ظهر خاطر على الشاطئ وهو يحمل فى يده ثمرة "جوز هند"، وكتب عليها قائلاً: "أنا مش بقلد حد معين"، مشيرًا إلى محمد صلاح مهاجم ليفربول ونجم منتخب مصر الذى سبقه بنفس الصورة العام الماضى، واكتفى صلاح بالرد على بوست مصطفى خاطر بإيموشى "ضاحك" حيث لاقت إعجابه.

وطلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة مصطفى أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس.

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بوست مصطفى خاطر