شكرا لقرائتكم خبر عن "شوفناها ومصدقناش".. تفاصيل أسابيع صاخبة عاشها برادلي وإيرينا قبل الانفصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسابيع صاخبة عاشها النجم العالمي برادلي كوبر مع عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، وذلك بعد انتشار سلسلة من الشائعات علي مواقع الإنترنت تفيد بوجود قصة حب شديدة بين برادلي كوبر والمغنية العالمية ليدي جاجا واللذان تعاونا في فيلم "A Star Is Born"بعد إعلان ليدى جاجا انفصالها عن خطيبها كريستيان كارينو قبل أسبوع واحد من إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار .

الثنائي قبل الانفصال

وعلي رغم نفي التكهنات التي انتشرت بظهور الثنائي معا شكل متجدد، إلا أن جاجا و كوبر كان ظهورهما في حالة رومانسية ملفته للأنظار و مثيرة للجدل سواء بالحفلات أو بالعروض الخاصة للفيلم .

وكان تصريح ليدي جاجا لجيمي كامل مثير للجدل بنسبة كبيرة وخاصة بعد ان أكدت أن المشاهدين لاحظوا بالعمل حالة حب فريدة.

وبالرغم من ظهور ايرينا شايك مع برادلي كوبر علي السجادة الحمراء بحفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019 إلا أن تصرفات إيرينا من أجل ابعاد جاجا عن كوبر ملفته للنظر فقررت شايك الجلوس بينهما حتي تبعد أي حديث يدور بينهما كما تعمدت ان تظهر بالصور التي التقطت لها مع كوبر وهي تضع يدعها على صدره وهو يتحدث مع جاجا .

Advertisements

ايرينا جلس بين جاجا و كوبر



برادلي كوبر وإيرينا شايك



جاجا و كوبر باحدي العروض



جاجا وكوبر



كوبر مع جاجا و شايك



كوبر و الروسية ايرينا شايك



كوبر و ايرينا



ليدي جاجا و برادلي كوبر



ليدي جاجا و كوبر