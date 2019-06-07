شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ريهانا وحسن جميل يستمتعان برحلة بحرية رومانسية في إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن تم تصنيفها كأغنى مغنية فى العالم متفوقة على عدد من أهم نجمات العالم مثل مادونا وبيونسيه، ظهرت النجمة العالمية ريهانا ذات الـ 31 عامًا وهى تستمتع بعطلة مميزة فى جو دافئ ومشمس فى إيطاليا مع صديقها الملياردير حسن جميل البالغ من العمر30 عامًا وعائلته، وكانت ريهانا ترتدى فستان قصير ذو تصميم مثير باللون الأبيض .

ظهر الثنائى "ريهانا وحسن" التى بدأت علاقتهما فى عام 2017 وهما فى حالة معنيوية مرتفعة أثناء ذهابهما فى رحلة على متن قارب .

من جهة أخرى كان حسن وريهانا قد استمتعا أيضًا بالغداء فى مطعم لو سكوليو فى بلدة نيرانو فى نابولى يوم الخميس وذلك بأجواء رومانسية هادئة.

ريهانا برحلة بحرية (1)



ريهانا برحلة بحرية (3)



ريهانا برحلة بحرية (4)

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ريهانا وحسن جميل (2)