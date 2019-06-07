شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحيى حفلا فى أوبرا دبى.. وزوجته: "دائما فخورة بيك يا حبيبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم تامر حسنى حفلاً غنائيًا، كامل العدد، على مسرح أوبرا دبى، أمس الخميس، وأطرب تامر الحضور بباقة متنوعة من أجمال أغانيه المميزة وألبومه الأخير "عيش بشوقك".

ونشرت الفنانة بسمة بوسيل، صورًا لها برفقة زوجها الفنان تامر حسني، من حفله بأوبرا دبي، وعلقت بسمة على الصورة قائلة: "دايما فخورة بيك يا حبيبي".

يأتى حفل تامر حسنى فى دار أوبرا دبى بعد مشاركته فى إحياء احتفالية عيد الفطر، بقاعة المنارة لأبناء شهداء الجيش والشرطة، وغنى "هتكبر" بحضور الرئيس السيسي.

يذكر أن كليب "ناسينى ليه" للنجم تامر حسنى حقق أكثر من 40 مليون مشاهدة فى شهرين بعد طرحها على موقع يوتيوب.

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