شكرا لقرائتكم خبر عن ديمي لوفاتو تدعم كريستينا إجوليرا بكواليس حفلها.. وتلتقط "سيلفي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت النجمة العالمية كريستينا إجوليرا المغنية الشابة ديمي لوفاتو وذلك في منتجع وكازينو بلانيت هوليوود، وذلك بكواليس إحدى حفلات إجوليرا بجولتها الغنائية "Christina Aguilera: The Xperience".

فكانت لوفاتو هى الداعمة الأولي لكريستينا البالغة من العمر 38 عامًا، حيث حضرت أولى حفلات الجولة الغنائية، والتقطت النجمتان عددا من الصور بطريقة الـ"سيلفي" من كواليس الحفل.

"لقد اعترفت (ديمى) بأنها نشأت على موسيقى وكانت من أكبر المعجبين بي" هكذا صرحت كريستينا إجوليرا لموقع "ET" واستكملت أن مثل هذه الكلمات تدعمها جدًا وخاصة في الأيام الصعبة التي تمر عليها .