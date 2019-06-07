كتب امير فتحي في الجمعة 7 يونيو 2019 02:58 مساءً - بعد انتشار خبر انفصال الفنان وائل كفوري عن زوجته رسمياً صباح اليوم الجمعة، نشر كفوري صورة وهو يمارس السباحة في أحد فنادق دبي، وعلّق عليها قائلاً: استمتع بصيف دبي، قبل الحفل. قبلاتي لجميع المعجبين، اتمنى لكم صيفاً سعيداً.

وأعادت الاعلامية نشر صورة كفوري عبر حسابها على “تويتر”، وكتبت: “الحياة بتلبقلَك. استمتع بوقتك”، وأرفقت التعليق برمز قلب. وأعادت الاعلامية نشر صورة كفوري عبر حسابها على “تويتر”، وكتبت: “الحياة بتلبقلَك. استمتع بوقتك”، وأرفقت التعليق برمز قلب.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد طلاقه.. وائل كفوري ينشر صورة بحوض السباحة في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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