كتب امير فتحي في الجمعة 7 يونيو 2019 02:58 مساءً - أثارت الفنانة الإماراتية أحلام الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيديو نشرته على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه وهي تقود سيارة بنفسها للمرة الأولى في مدينة جدة-السعودية وذلك لإقامة حفلها هناك.
الأمر الذي دفع بالعديد من المتابعين إلى انتقاد تصرّف احلام هذا خصوصا وأن أحلام سبق وسجلّت موقفا ضد فكرة قيادة المرأة السعودية، وقالت آنذاك: “أقول من الآخر مدامكم مسختوها معي وآخر رد لكم مني، مشوا بوزكم ما في سواقة ويا الله اقطعوا، أنا ضد السواقة في السعودية بلد الحرمين”.
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كانت هذه تفاصيل خبر بسبب ما قامت به في جدة.. أحلام تتعرض لموجة من الانتقادات! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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