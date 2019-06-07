بسبب ما قامت به في جدة.. أحلام تتعرض لموجة من الانتقادات!

كتب امير فتحي في الجمعة 7 يونيو 2019 02:58 مساءً - أثارت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيديو نشرته على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه وهي تقود سيارة بنفسها للمرة الأولى في مدينة جدة-السعودية وذلك لإقامة حفلها هناك.

الأمر الذي دفع بالعديد من المتابعين إلى انتقاد تصرّف احلام هذا خصوصا وأن أحلام سبق وسجلّت موقفا ضد فكرة قيادة المرأة السعودية، وقالت آنذاك: “أقول من الآخر مدامكم مسختوها معي وآخر رد لكم مني، مشوا بوزكم ما في سواقة ويا الله اقطعوا، أنا ضد السواقة في السعودية بلد الحرمين”.

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