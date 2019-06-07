شاهدوا نهاية “خمسة ونص” تُثير التساؤل .. “كيف نتصرّف إذا تعطلت مكابح السيارة؟”!

كتب امير فتحي في الجمعة 7 يونيو 2019 02:58 مساءً - أثارت نهاية مسلسل “خمسة ونص” من بطولة نادين نجيم وقصي خولي ومعتصم النهار جدلاً مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ تكرر سؤال واحد هو “كيف أتصرف في حال تعطلت مكابح سيارتي؟”.

وعرضت الحلقة الأخيرة من خمسة ونص اكتشاف غمار (قصي خولي) خيانة بيان (نادين نجيم) له مع صديقه جاد (معتصم النهار)، وذلك بعدما قامت يارا ابنة خال بيان بتصوير مقطع فيديو لهما وإرساله إلى غمار الذي “يجن جنونه” ويقرر الانتقام منهما.

وتصاعدت وتيرة الأحداث بشكل مثير في الحلقة الأخيرة من المسلسل ليقرر غمار الانتقام من بيان وذلك من خلال تعطيل مكابح سيارتها لتلقى حتفها في حادث مروع.

أما فيما الإجابة عن سؤال “كيف نتصرّف إذا تعطلت مكابح السيارة؟”، فعليكم أولاً أن تتحكموا بأعصابكم وتقللوا حدة التوتر والقلق حتى تستطيعوا اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب.



وعليكم أيضًا ألاّ تطفئوا المحرك، فمع انطلاق سيارتك بسرعة، وصعوبة التحكم بها، قد تفكرون في إطفاء المحرك وقيادة السيارة إلى الأمام ريثما تتوقف لكن هذا يمكن أن يؤدي إلى إقفال مقود القيادة، وعندما تخففون من السرعة لن يكون بمقدوركم أن تغيروا الاتجاه، وستصبحون عاجزين عن تفادي الاصطدام بأول سيارة تصادفونها في طريقكم.

وينبغي أن تفكروا جيدًا قبل استخدام فرامل اليد؛ لأنكم في الغالب ستفكرون جديًا في استخدامها وهذا الحل قد يكون مجديًا إذا كنتم تقودون السيارة بسرعة منخفضة، ولكنه قد يصبح قاتلًا في حال القيادة بسرعة عالية.

ويجب أن تضعوا جهاز التعشيق أو “الغير” في حال حياد، إذا أردت النجاة من هذه القيادة المخيفة والمميتة؛ إذ إن وضع السيارة في حال حياد سيؤدي إلى كبح جماحها من الانطلاق.

واضغطوا بقوة على المكابح، ومع انعدام القوة التي يولدها المحرك لدفع السيارة، فإن نظام مكابح السيارة يستطيع الآن تخفيف سرعتها؛ ما سيسمح لكم من إنهاء هذه المحنة