مايا دياب رمت زياد برجي في حوض السباحة.. شاهدوا كيف كان ردّه!

كتب امير فتحي في الجمعة 7 يونيو 2019 02:58 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كواليس فيديو كليب الديو الذي جمعها بالفنان ​زياد برجي​ تحت عنوان “خسرنا بعض”.

وظهرت دياب بالفيديو وهي ترمي بزياد بحوض السباحة، الأمر الذي دفع به إلى ملاحقتها لكي يرمي بها أيضا إلا انها ركضت بسرعة خوفا منه.

وعلقت دياب على الفيديو قائلة: “عذرا زياد لكن كان يجب عليّ القيام بذلك..دايماً منحضرلوا مفاجآت للمخرج بالتصوير”.