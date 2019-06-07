شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. إلغاء حفلة الفنان عمار العزكي بسبب سوء الحالة الجوية بحضرموت والان مع التفاصيل

تقرر قبل قليل، الغاء الحفلة التي يحييها النجم الشاب عمار العزكي بمدينة المكلا حتى اشعار آخر وبشكل عاجل، وذلك بسبب الحالة الجوية التي تشهدها مدن ساحل حضرموت. وكان النجم عمار العزكي يستعد اليوم لإحياء احتفالات "عيدنا مكلانا"، على مسرح الستين كرنفال حضرموت عند الساعة الـ5 بعد العصر. وشهدت مدينة المكلا فجر يوم امس، أمطارا رعدية صاحبتها صاعقة باتجاه ساحل المكلا، ولا تزال احتمالية هطول الامطار كبيرة اليوم الجمعة.

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